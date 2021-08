Georgina sensual em noite de gala em Espanha Musa de CR7 distinguida por trabalho solidário numa gala em Marbelha.

Georgina sensual em noite de gala em Espanha

Georgina Rodríguez foi, no último domingo, uma das estrelas da gala Starlite, que teve lugar em Marbelha, Espanha, e encantou com um vestido verde de decote e racha pronunciados. A musa de Cristiano Ronaldo deslumbrou na passadeira vermelha, num evento em que foi distinguida pelo seu trabalho solidário, em especial para a associação espanhola Novo Futuro, que ajuda crianças e jovens em risco. Em grande destaque durante o evento, Gio, de 27 anos, mostrou-se descontraída e ainda subiu ao palco, mostrando os seus dotes para cantar ao lado do cantor pop espanhol Beret.



A presença de Georgina Rodríguez na gala solidária fará parte do seu reality show, que já está concluído e deverá estrear em breve na Netflix. A musa de CR7 tem permanecido em Espanha a ultimar os preparativos para o formato e também a desfrutar das férias com os filhos do craque. Durante os próximos dias, a modelo deverá, por fim, regressar a Turim, em Itália, para os braços do companheiro.

