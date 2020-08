Georgina surpreende Cristiano Ronaldo com atuação de Fernando Daniel

A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez decidiu surpreender o jogador com um concerto de Fernando Daniel no restaurante Clássico Beach Bar by Olivier, na Costa da Caparica, este sábado.

Os pormenores da surpresa foram revelados pelo cantor nas redes sociais através de instastories (publicações instantâneas) na sua conta de Instagram.

"Fui convidado pela Georgina para fazer uma surpresa ao Cristiano. Cantei para o Cristiano, para a Georgina, para os amigos deles e para outras celebridades também. É realmente um motivo de orgulho cantar para o Cristiano Ronaldo porque é uma pessoa que eu admiro bastante, uma pessoa em quem eu me inspiro profissionalmente para trilhar o meu caminho também. Só vos posso dizer que ainda nem acredito, estou realmente muito contente", afirmou, garantindo que nunca se vai esquecer da noite de sábado.

Para além de Fernando Daniel, a festa contou ainda com a presença do cantor C4Pedro.

Recorde-se que o casal levantou suspeitas de um pedido de casamento este fim de semana após a espanhola publicar uma imagem romântica ao lado de Cristiano com um ‘Sim’ na legenda.



Veja aqui o vídeo da surpresa:







Namorada do craque português partilhou vídeos do momento nas redes sociais.