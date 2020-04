Georgina Rodríguez corta o cabelo a Ronaldo

04 abr 2020 • 14:14

Em isolamento na Madeira, Cristiano Ronaldo não dispensa os habituais cuidados com a sua imagem e contou com a ajuda da namorada.Georgina Rodríguez ficou responsável por cortar o cabelo ao craque., escreveu CR7 na legenda do vídeo em que mostra o seu novo corte de cabelo.Animado, CR7 brincou com o facto de ser a namorada a cortar o seu cabelo. "Perigo!", disse o jogador da Juventus entre risos.Recorde-se que Ronaldo está em quarentena na Madeira reunido com toda a sua família.