Georgina tem novo contrato de luxo Namorada de Cristiano Ronaldo continua decidida a apostar na sua carreira de influencer.

Foto: Direitos Reservados

01:30

A namorada de Cristiano Ronaldo continua decidida a apostar na sua carreira de influencer e, recentemente, assinou um novo contrato para promover uma marca de roupa, que assinalou com novas fotografias sensuais partilhadas no Instagram, onde tem 14 milhões de seguidores.



Aos 25 anos, Georgina Rodríguez já é considerada uma figura de destaque no mundo digital e cada publicação feita pela modelo na sua página de Instagram vale entre quatro mil e sete mil euros.

