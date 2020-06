Georgina transforma sala em parque de diversões e filhos de CR7 deliram com insufláveis

Georgina Rodríguez partilhou com os seguidores um vídeo em que mostra a sala da casa que partilha com Cristiano Ronaldo, em Turim, Itália, transformada num verdadeiro parque de diversões.

Na publicação, é possível ver o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, de 9 anos a escorregar no insuflável montado no meio da sala, enquanto os gémeos Eva e Mateo, e a filha mais nova do casal Alana Martina dançam ao som dos ABBA.





A espanhola revela, assim, que decidiu transformar a sala na área por excelência das crianças com todos os mimos que não dispensam.

Recorde-se que o jogador português e a namorada aproveitaram um dia de folga e fizeram uma visita relâmpago a Portugal, na tarde de segunda-feira, dia 8.



Veja o vídeo do momento de diversão das crianças:

Georgina transforma sala em parque de diversões