Georgina trata Ronaldo por "marido" e faz disparar rumores de casamento

Gio mostra celebrações do aniversário

Depois de se ter dito que, no ano passado, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez teriam casado em segredo em Marrocos , numa cerimónia intimista e que, a partir daí, o craque passou a incluir a espanhola no seu testamento, Gio volta a dar pistas de que pode já ser, oficialmente, a sra. Ronaldo.Esta segunda-feira, por ocasião do seu 26º aniversário, Georgina voltou a fazer soar os alarmes ao fazer uma publicação a agradecer o afeto recebido do seu "marido"."São 26 anos muito felizes. Não posso pedir mais nada à vida. Só muita saúde para a minha família e para mim, de forma a poder acompanhá-los sempre., os nossos filhos. Amo-os".A referência à palavra marido fez com que vários seguidores questionassem se CR7 e Gio já deram efetivamente o nó.Certo é que, recentemente, Cristiano Ronaldo falou sobre a vontade de subir ao altar com Georgina. "Estou apaixonado por ela, um dia vamos casar", disse, sem especificar datas.Rumores à parte, Gio mostrou nas redes sociais como foi o seu dia de aniversário, com dezenas de rosas vermelhas oferecidas por CR7. No final, mostrou um vídeo em que Ronaldo e os filhos aparecem a cantar-lhe os parabéns.