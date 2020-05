Georgina vende camisola de Ronaldo para ajudar hospitais em Espanha

A carregar o vídeo ... Georgina mostra gato de Ronaldo a tentar atacar peixe Recentemente, a companheira de CR7 já tinha sido protagonista de uma iniciativa solidária ao doar máscaras a uma insituição.

utilizou, este sábado, as redes sociais para anunciar um novo gesto solidário.A companheira de Cristiano Ronaldo decidiu colocar à venda uma camisola da Juventus autografada pelo craque e outros artigos para ajudar hospitais e profissionais de saúde em Espanha., começa por explicar Gio, acrescentando que decidiu colocar vários artigos numa venda solidária numa aplicação chamada Less app.Georgina revelou que todo o dinheiro angariado será doado a hospitais espanhóis na linha da frente do combate à Covid-19.