Georgina veste a camisola para deixar mensagem de força a Ronaldo

Foi com a camisola da equipa das Quinas vestida, e com o seu nome inscrito nas costas, queeixou uma mensagem de força a Cristiano Ronaldo, a pouco tempo do arranque do Europeu., escreveu na legenda, mostrando que vai estar a acompanhar a competição a par e passo e a torcer por Portugal.A modelo permance em Espanha, onde tem passado os últimos dias a gravar o seu reality show para a Netflix.Gio marcou ainda presença, ao lado de Cristianinho, na inauguração do novo hotel de CR7, numa das principais artérias da cidade de Madrid.A família está instalada na luxuosa casa que Ronaldo mantém em La Finca, Madrid, onde no último fim de semana se celebrou o aniversário dos gémeos Eva e Mateo.