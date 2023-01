Georgina vive num quase 'regime' de exceção em Riade

Leis na Arábia Saudita são muito rigorosas para com as mulheres.

Georgina Rodríguez

Foto: DR

00:55

Miguel Azevedo

Rodeada de seguranças, acomodada num hotel de luxo e a viver como uma turista num país onde as leis são muito rigorosas para com as mulheres. É assim que Georgina Rodríguez vai gozando os seus primeiros dias na Arábia Saudita. À modelo espanhola de 28 anos está a ser permitida uma vida bem diferente das mulheres sauditas, desde o facto de estar autorizada a viver com Cristiano Ronaldo sem ser casada ou a exibir o seu cabelo em público.

Enquanto não se fixam numa residência própria, Gio, Ronaldo e os filhos estão instalados, segundo o site Celebs Arabic, no Hotel Four Seasons, onde uma suite custa quase quatro mil euros/noite, integrado na luxuosa torre Kingdom Centre. A modelo, as crianças e uma amiga foram já fotografadas no hall daquela unidade hoteleira acompanhadas por uma equipa de seguranças.

No Kingdom Centre, Georgina e a família têm à sua disposição todo o conforto, incluindo salas de cinema e spa. “Muito obrigado, Arábia Saudita, pela receção incrível. Estamos muito entusiasmados com esta nova aventura”, escreveu Gio.