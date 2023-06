Gerard Piqué quer processar Shakira. Descubra porquê

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Shakira (@shakira)

Parece que as intrigas entre Shakira e Gerard Piqué estão longe de terminar.O antigo futebolista já demonstrou interesse em comprar uma casa em Miami , Estados Unidos, de modo a estar mais próximo dos filhos, Milan e Sasha. Agora, o ex-atleta quer processar a cantora pela participação dos filhos no videoclipe de 'Acrostico', uma das músicas lançadas após a separação.O jornal 'La Vanguardia' avança que Gerard Piqué e o advogado Ramón Tamborero estão a terminar os pormenores do processo., afirma o jornalista Pepe del Real., garantiu.No videoclipe lançado há quase três semanas é possível ver a artista colombiana a cantar e a tocar piano ao lado dos filhos. A música retrata a nova fase que Shakira está a viver e foi gravado na antiga casa em Barcelona, onde vivia com o ex-companheiro.Ao que tudo indica, o antigo jogador de futebol não tinha conhecimento que os filhos iriam participar no videoclipe, assim terá ficadoRecorde-se que desde da separação, Shakira tem laçado várias músicas que abordam a alegada traição por parte do atleta, que atualmente namora com Clara Chía.Veja abaixo um excerto do videoclipe da cantora: