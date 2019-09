Gergina usa look milionário para apoiar Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez não perdeu o primeiro jogo da Juventus no seu estádio para a Liga Italiana e fez questão de estar na bancada a apoiar Cristiano Ronaldo, que foi decisivo na vitória sobre o Nápoles.À chegada ao Allianz Stadium, a modelo espanhola partilhou nas redes sociais uma imagem na qual mostrou o look escolhido para apoiar CR7.Para a ocasião, Gio quis marcar a diferença, não dispensando as habituais marcas de luxo, e optou por um vestido justo e estampado da Dolce & Gabbana, no valor de 1550 euros, uma mala de mão da Prada, de cerca de dois mil euros e ainda umas sandálias da Gianvito Rossi, que custam 615 euros.Um look milionário, no valor de mais de quatro mil euros, que conquistou a atenção de quem assistia à partida. Durante o jogo, a namorada do internacional português, que foi acompanhada de uma amiga, partilhou ainda uma imagem a festejar o golo marcado por CR7: "Golaço do meu amor", escreveu na imagem, em que se mostrou bastante orgulhosa.Também ontem foi revelada uma nova fotografia de Georgina Rodríguez numa produção para uma prestigiada marca de lingerie, na qual é evidenciada a sua excelente forma física e sensualidade.