Marie Benoliele, uma conhecida comediante do YouTube,

O desfile da Chanel que aconteceu esta terça-feira em Paris, França, podia ter acabado mal. Não fosse a audácia de Gigi Hadid que não teve qualquer problema em mostrar a sua bravura.invadiu a apresentação da coleção e passou no meio da passerelle.A modelo foi mais rápida que os seguranças e tratou da situação com as próprias mãos, convidado a "intrusa" a abandonar o corredor. O momento está a gerar controvérsia.