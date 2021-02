Gil do Carmo: “Estávamos todos juntos em família ” Filho recorda dia da morte de Carlos do Carmo.

Carlos do Carmo com Gil do Carmo

Foto: João Miguel Rodrigues

01:30

Gil do Carmo aceitou o convite de Júlia Pinheiro para falar do pai, Carlos do Carmo, em jeito de homenagem, no programa das tardes da SIC. O artista confidenciou que apesar do pai enfrentar problemas de saúde há vários anos, a sua morte, no dia 1 de janeiro, aos 81 anos, foi um choque para todos. “No dia em que ele se foi embora estávamos todos juntos em família e anestesiados. Não sabes gerir, não sabes lidar ou o que fazer”, desabafou.







“Os dois últimos anos foram muito complicados, ou esteve no hospital ou fechado em casa. Saiu literalmente para gravar e para fazer os três discos de despedida. Preparou tudo e foi tudo de uma grande mestria”, elogiou Gil do Carmo. Na conversa, Gil contou ainda que o pai não foi tão presente quanto gostaria e recorda as vezes que iam passear juntos depois da escola. “Era um acontecimento. Íamos para o Campo Grande andar de barco, depois à Feira Popular comer uma sardinhada, andávamos nos carrosséis...”.

