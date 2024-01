Gillian Anderson surpreende com vestido invulgar

"Escolhi-o por muitos motivos", fez notar Gillian quando abordada pelos jornalistas em relação a este look da autoria de Gabriela Hearst.

Jean Milburn, uma conhecida terapeuta sexual, revelou que a sua personagem não foi a (única) justificação para este visual.

O vestido de Gillian Anderson nos Globos de Ouro surpreendeu tudo e todos, uma vez que conta com um detalhe fora do comum.A peça de roupa escolhida pela atriz de 'Sex Education', da Netflix, foi um vestido branco com um padrão de vaginas bordado. A artista que deu vida a

Ainda no decorrer da gala, Gillian Anderson fez notar que o vestido tem uma "inspiração floral" e que o que mais lhe agradou foi o facto de o padrão fazer lembrar a flor peônia, conta a revista 'People'.

A publicação acrescenta que o vestido demorou três horas e meia para ser bordado.



