Gio e Dolores assistem a jogo de Ronaldo cada uma no seu canto

Georgina Rodríguez e Dolores Aveiro bem podem dizer que entre elas não há constrangimentos, que os problemas do passado estão sanados, mas a verdade é que sempre que são fotografadas no mesmo local, a distância e frieza marcam o momento.Foi o que aconteceu no último jogo da Juventus, frente ao Atlético de Madrid. Sogra e nora estiveram na mesma zona do estádio, acompanhadas por seguranças, mas deixaram uma cadeira livre entre si.Enquanto a espanhola assistiu à partida com uma amiga, com quem esteve sempre à conversa, Dolores Aveiro esteve ao lado da filha mais velha, Elma, e do companheiro. Já Cristianinho, que antes da partida estava junto da avó, acabou por se sentar ao lado de Andrade para ver o jogo do pai.As desavenças no clã, recorde-se, começaram quando Gio estava grávida de Alana e pioraram depois de a matriarca do clã Aveiro ter colocado ‘gosto’ em várias fotografias de Irina Shayk, bem como num comentário em que a companheira de CR7 era chamada de "vaca espanhola". Desde então, as duas esforçam-se por manter uma harmonia aparente, mas a relação nunca mais foi a mesma.