Gio e Dolores Aveiro unidas por amor

Há mais de um ano que a relação entre Georgina Rodríguez e Dolores Aveiro faz correr tinta na imprensa, com as duas a mostrarem-se distantes e a pouco conviverem publicamente.No entanto, no último domingo, sogra e nora mostraram que, aos poucos, estão a colocar de lado as divergências do passado e uniram-se por amor a Cristiano Ronaldo. No jogo em que a Juventus recebeu a taça pela conquista do campeonato, a mãe e namorada do jogador celebraram juntas a vitória do clube e espalharam simpatia e sorrisos, com Ronaldo, orgulhoso pelo feito conquistado, e o seu filho mais velho, Cristianinho, visivelmente feliz pela união familiar."Apesar de não se darem muito, elas tentam manter a normalidade quando estão juntas. O mais importante para qualquer uma delas é a estabilidade emocional do Ronaldo e das crianças", conta aofonte próxima de CR7."Para ele, é fundamental que tenham uma relação pacífica, porque ama as duas. Uma é mãe e a outra é a companheira que ele escolheu para assumir o papel de mãe dos filhos e para estar ao seu lado. O Ronaldo sempre disse que não ia escolher entre elas e que cada uma tinha um papel fundamental na sua vida, por isso, tanto a Georgina como a Dolores fazem o possível para manter uma relação tranquila e sem lhe causar preocupações", conta a mesma fonte.Dolores é um dos pilares de Cristianinho e, recentemente, viajou até à Alemanha para apoiar o neto num torneio de futebol. O menino é um dos craques das camadas jovens da Juventus.Cristiano Ronaldo enalteceu ontem as suas conquistas nas redes sociais: "Campeão em Inglaterra, Espanha e Itália. Melhor Jogador em Inglaterra, Espanha e Itália", escreveu.