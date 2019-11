Gio e Dolores separadas no estádio

Matriarca do clã Aveiro viajou até Turim, mas não viu o jogo com a nora.

20:26

Dolores Aveiro rumou a Turim com a filha mais velha, Elma, e o companheiro, Andrade, para assistir ao jogo entre a Juventus e o Atlético Madrid, de João Félix, masEnquanto Dolores divulgou uma foto em família no estádio, na qual também está o filho mais velho do craque, Cristianinho,As divergências entre sogra e nora, recorde-se, começaram quando Georgina estava grávida de Alana Martina.As duas deixaram de se seguir no Instagram, mas depois de a polémica ter sido tornada pública fizeram uma "reaproximação forçada", que fontes asseguram ser apenas para manter as aparências de normalidade. Certo é que de cada vez que Dolores vai a Turim visitar o filho e os netos, a relação com Georgina é praticamente inexistente.