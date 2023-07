Gio e Ronaldo descansam no Algarve

Com eles veio, também, a família, com Cristianinho, de 13, radiante por poder juntar-se novamente à avó Dolores.

Gio e Ronaldo

Foto: Direitos Reservados

01:30

Terminadas as férias na Sardenha, em Itália, Cristiano Ronaldo, de 38 anos, e Georgina Rodríguez, de 29, estão de regresso a Portugal. Este domingo, a modelo espanhola, que faz as delícias dos seus mais de 50 milhões de seguidores com as fotos da sua vida de luxo - partilhou imagens a passear de moto de água com o jogador no Algarve, onde o Al Nassr decidiu fazer um estágio de pré-época, até dia 21 de julho.









Com eles veio, também, a família, com Cristianinho, de 13, radiante por poder juntar-se novamente à avó Dolores.

Recorde-se que a equipa de CR7 já começou a treinar no recém-inaugurado centro de futebol de alto rendimento do luxuoso Pine Cliffs Resort, que se estende sobre a praia da Falésia, em Albufeira.





Depois das férias em Itália a bordo do seu iate, onde esteve rodeado de amigos, como Miguel Paixão ou Edu Aguirre, e respetivas companheiras, Cristiano Ronaldo prepara-se agora para voltar a calçar as chuteiras.