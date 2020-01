Gio feliz com Cristiano Ronaldo: “obrigada ao meu marido”

Gio feliz com Cristiano Ronaldo e filhos

Foto: Instagram

01:30

Georgina Rodríguez celebrou esta segunda-feira o seu 26º aniversário com uma festa privada com Cristiano Ronaldo e os quatro filhos do jogador. Nas imagens partilhadas pelo casal, é possível ver a família reunida em torno do bolo e muitas flores, inclusivamente um ramo com rosas vermelhas, que terá sido oferecido pelo português.

Mas o que saltou à vista foi o facto de, nos agradecimentos, Gio se ter referido a Ronaldo como "marido", aumentando os rumores de que alteraram o estado civil. "São 26 anos muito felizes. Não posso pedir mais nada à vida. Só muita saúde para a minha família e para mim, de forma a poder acompanhá-los sempre. Obrigada ao meu marido por me ter dado o melhor da vida, os nossos filhos. Amo-os".

Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem falado, recorrentemente, sobre a vontade de dar o nó com Georgina e vários meios de comunicação italianos chegaram mesmo a afirmar que o craque e a espanhola já se casaram em segredo, em Marrocos.