Gio leva filhos para a ecografia Cristianinho, Eva, Mateo e Alana participaram neste momento especial.

A família de Cristiano Ronaldo está rendida à gravidez de Georgina Rodríguez. Já a companheira do craque está empenhada em manter os mais novos a par do desenvolvimento dos gémeos que vêm a caminho. Ontem, a modelo espanhola, de 27 anos, mostrou-se nas redes sociais a fazer uma ecografia na companhia dos filhos do casal, em Manchester.



“Impacientes”, escreveu Gio na descrição da imagem, à qual acrescentou dois emojis em forma de coração. Na fotografia é possível ver Cristianinho (de 11 anos), os gémeos Eva e Mateo (de quatro) e Alana Martina (de três) sentados e sorridentes para a foto. Em apenas uma hora, a partilha obteve mais de um milhão de gostos, o que prova que estes novos gémeos serão, tal como o pai, um caso sério de sucesso!

