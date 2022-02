Gio oferece carro de 80 mil euros a Cristiano Ronaldo

07 fev 2022 • 01:30

Carolina Marques Dias

Cristiano Ronaldo foi surpreendido por Georgina Rodríguez no seu 37º aniversário, que lhe ofereceu um Cadillac Escalade, uma ‘bomba’ de sete lugares, que custa no mínimo 80 mil euros.Foi a modelo de 28 anos, que está grávida de sete meses, que partilhou com os seguidores o momento em que o aniversariante vê o seu novo ‘brinquedo’, à porta de casa, em Manchester, Inglaterra, e se mostra admirado."O amor da minha vida faz 37 anos. Amamos-te infinitamente. O melhor pai e melhor companheiro de vida que Deus me poderia dar. Um lutador e merecedor de tudo de bom que lhe acontece. És perfeição e inspiração", escreveu Georgina Rodríguez na descrição do vídeo.O dia especial de Cristiano Ronaldo terminou ao lado da amada e dos amigos mais próximos que se reuniram em Manchester, para celebrar o aniversário do jogador. Em jeito de reflexão, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem, nas suas redes sociais, em que se confessou feliz. "A vida é uma montanha-russa. Trabalho duro, alta velocidade, metas urgentes, expectativas exigentes… Mas, no final, tudo se resume a família, amor, honestidade, amizade, valores que fazem tudo valer a pena. Obrigado por todas as mensagens! 37 e a somar", escreveu.