Gio pára red carpet do festival de Veneza

Com menos celebridades do que é habitual, devido à pandemia de Covid-19, a 77ª edição do Festival de Cinema de Veneza não perdeu, no entanto, o glamour. Sem muita concorrência na passadeira vermelha, Georgina Rodríguez está a ser considerada uma das estrelas do evento devido aos looks elegantes que tem escolhido para brilhar.Na noite da última quinta-feira, a namorada de Cristiano Ronaldo roubou todas as atenções na red carpet ao surgir com um vestido rosa com um decote e racha pronunciados, que deixavam em evidência as suas curvas sensuais. Confiante, Gio sorriu e acenou, mostrando que se sente cada vez mais segura a brilhar a solo, quando não tem a companhia de Cristiano Ronaldo.Na passadeira vermelha, Gio cruzou-se com várias figuras públicas, mas a verdade é que os grandes nomes de Hollywood têm-se mantido à margem do mítico festival de cinema.O ‘desfile’ de Georgina Rodríguez em Veneza acontece mais de uma semana depois de a espanhola e Cristiano Ronaldo terem dado uma festa para os amigos que serviu para assinalar o facto de estarem noivos.O evento teve lugar na Costa de Caparica, com o casal a mostrar que a relação, que começou há cerca de quatro anos, está para durar. O enlace só deverá acontecer no próximo ano, quando o craque terminar a época desportiva ao serviço da Juventus.