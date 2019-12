Gio revela peito maior após colocar silicone

12:10

Depois de muitos rumores,Na última quarta-feira, a musa de Cristiano RonaldoDepois de ter sido mãe de Alana Martina, há cerca de dois anos, a espanhola mostrou-se insatisfeita com algumas mudanças no corpo e resolveu retocar o peito e aumentá-lo. No passado, a companheira do craque português já tinha colocado silicone, mas o tamanho do peito era menor.