Gio revela que os filhos são agredidos na escola. E depois faz um comunicado

"Felizmente, sempre tivemos ótimas experiências em todos os países e em todas as escolas. Admiramos cada uma delas. Agradecemos um nível semelhante de respeito e admiração por todos os profissionais envolvidos na educação dos nossos filhos", disse.

"Os nossos filhos encontraram amigos queridos e estão muito felizes na nova escola", concluiu.



A mulher de CR7 não revelou o motivo do comunicado mas recentemente numa entrevista descontraída ao 'El Hormiguero', Gio falou do comportamento de Eva, Mateo e Alana, que têm 5 anos, e contou o episódio de agressão na escola. A espanhola deu que falar na imprensa internacional depois de ter revelado que "às vezes lhes batem", deixando suspeitas de que as crianças poderão estar a sofrer bullying.



"O que se passa é que no colégio às vezes lhes batem e eles não se defendem, ficam abalados", referiu, depois de falar das discussões de irmãos em casa.



Na entrevista Gio contou ainda que uma das crianças chegou perto de si a chorar. "Um miúdo bateu-me", recordou o que disse um dos

