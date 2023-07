Gio Rodríguez partilha momentos de ternura no Algarve

Modelo esteve no Sul do País com Cristiano Ronaldo e os filhos.

Gio Rodríguez no Algarve

Georgina Rodríguez, de 29 anos, partilhou este domingo nas redes sociais um conjunto de imagens que resumem as suas férias em família, no Algarve. Nelas, a modelo espanhola mostra momentos de ternura que viveu com Cristiano Ronaldo na companhia das filhas Alana Martina e Bella Esmeralda, frutos da sua relação com o jogador, e de Cristianinho, Eva e Mateo, mostrando que a família está mais unida do que nunca.









“Amor, a maior força do universo”, escreveu Gio na legenda da publicação, que mostra como a bebé Bella Esmeralda, de um ano, está crescida... e cheia de estilo.

Entretanto, a companheira de CR7 já voltou a Madrid. Já o craque prepara-se para voltar aos relvados para um jogo amigável entre o Al Nassr e o PSG, esta terça-feira, no Japão.