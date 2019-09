Gio adia casamento com Ronaldo: "Queremos casar mas não para já"

Georgina Rodríguez diz que o casamento com Cristiano Ronaldo faz parte dos seus planos, mas "não para já". Em entrevista ao ‘Ya es Mediodía’, da Telecinco, a modelo espanhola justificou porque o enlace não é uma prioridade para o casal. "Temos planos muito interessantes para o futuro", disse, sem adiantar pormenores.Gio, que se descreve como "uma mulher normal", diz que não podia ser mais feliz ao lado do craque português. "Tenho filhos maravilhosos e um marido que me ama e cuida de mim. E eu amo-o, cuido dele e admiro-o muito. Sou feliz a partilhar a minha vida com ele."De toalha na cabeça e um roupão da marca CR7, a modelo de 25 anos recebeu a equipa de jornalistas na casa de La Finca, que Cristiano mantém em Madrid, onde se preparava para a gala da Sesderma."O amor para mim é tudo. Não podia viver sem amor", disse, admitindo que sofre quando está longe dos filhos - Cristianinho, 9, os gémeos Eva e Mateo, 2, os três gerados com recurso a barriga de aluguer, e Alana Martina, de um ano, fruto da sua relação com o jogador."Temos quatro filhos para criar e estamos muito focados neles. As minhas viagens são ‘relâmpago’ para chegar a casa rapidamente e levar os meus filhos à escola. É difícil separar-me deles", afirmou Georgina, que brincou com as notícias sobre uma nova gravidez. "Tenho gravidez de elefante. Mas não deixo de comer por causa disso. Adoro comer!"Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo conheceram-se em 2016, quando o jogador visitou a loja da Gucci em Madrid onde a modelo trabalhava. "Foi amor à primeira vista para os dois", disse a espanhola numa entrevista ao ‘The Sun’.O casal vive com os filhos em Turim, Itália, onde o craque joga pela Juventus.