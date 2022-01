Gio surpreendida por Cristiano Ronaldo no aniversário

01:30

Vânia Nunes

Georgina Rodríguez entrou nos 28 anos com toda a pompa e circunstância, diretamente do Dubai, onde está a passar férias com a família.Ao longo do dia recebeu várias surpresas de Cristiano Ronaldo, como um buquê com rosas vermelhas gigante e viu serem projetadas fotografias suas no edifício mais alto do Mundo, o famoso Burj Khalifa. Gio pôde assistir ao ‘espetáculo’ a partir do luxuoso restaurante onde estava a jantar com o craque e os quatro filhos.No final do dia de aniversário, que coincidiu com a estreia do seu reality show na Netflix, mostrou-se radiante e agradecida. "Foi um dia emocionante. Não tenho palavras. Obrigada, obrigada, Cristiano. Não podias fazer-me mais feliz a cada dia", escreveu na legenda das imagens que comprovam o dia feliz em família. "Os sonhos tornam-se realidade", disse ainda.