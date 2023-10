Giorgia Meloni anuncia separação após escândalo Companheiro da primeira-ministra italiana apanhado a admitir relação extraconjugal.

Giorgia Meloni

Foto: YVES HERMAN/reuters

01:30

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou a separação do jornalista Andrea Giambruno após dez anos de relação e uma filha em comum. Tudo aconteceu depois de o companheiro ter sido apanhado a tecer comentários sexistas e a admitir ter um ‘affair’ com outra mulher. "A minha relação com Andrea Giambruno, que durou quase dez anos, termina aqui", escreveu Meloni numa mensagem nas redes sociais, afirmando que os seus caminhos "divergiram há algum tempo". Os áudios divulgados foram gravados nos bastidores do seu talk show ‘Diario del giorno’, do canal Rete 4. Nele é ainda possível ouvir Giambruno ao telefone com outra mulher, que convida para participar numa ‘ménage à trois’ ou num ‘quarteto’.