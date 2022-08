Giovanna Antonelli escondeu pânico de dançar Anunciou que vai fazer uma pausa nas novelas, depois de ter contribuído para o sucesso de grandes produções brasileiras, como ‘O Clone’.

Giovanna Antonelli anunciou que vai fazer uma pausa nas novelas, depois de ter contribuído para o sucesso de grandes produções brasileiras, como ‘O Clone’, em 2001. Na altura, no papel de ‘Jade’, tinha que ser exímia na dança do ventre, mas recentemente contou que foi algo duro de ultrapassar.



"Eu odeio dançar, tenho pavor. Se alguém me quer deixar louca é fazer-me dançar. Eu fico nervosa, suo do sovaco", disse, divertida, revelando que queria mesmo ficar com o papel, por isso, fez um esforço. "Eu não podia contar a ninguém que não gostava de dançar porque era a maior oportunidade da minha vida." E foi bem-sucedida. "Eu dizia para mim mesma: ‘enquanto eu não dançar esta dança do ventre igual, ou melhor, do que a minha professora eu não paro", relembrou a atriz brasileira, que ensaiava mais de 10 horas por dia nos estúdios da Globo e em casa. "Eu gravava o ensaio numa cassete e depois assistia para corrigir os erros. Coloquei toda a minha energia para aprender aquilo e quando relaxei, que vi que já estava a dominar bem a técnica da dança, fui para a dança dos sete véus, para a dança da cobra e para a da espada."

