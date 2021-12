Giovanna Antonelli rendida a Portugal Atriz brasileira passeou com o marido pelo Porto e por Vidago.

Giovanna numa foto tirada no norte do País

Foto: Direitos Reservados

01:30

Rendida ao norte de Portugal, às suas gentes, ao vinho e às castanhas. Na última semana, Giovanna Antonelli não tem dado descanso aos seguidores nas redes sociais com uma verdadeira fotorreportagem turística no nosso país. No dia 7 de dezembro, a atriz brasileira embarcou com o marido, Leonardo Nogueira, para uns dias de descanso em Portugal e os elogios têm-se multiplicado.



"Amor no Porto", começou por escrever Giovanna numa foto a dois com vista sobre o Rio Douro. "Apaixonada pelo Porto e por essas castanhas portuguesas. Quanto carinho", escreveria ainda. A atriz passou também por Vidago ("Que lugar lindo"), despediu-se de Trás-os-Montes de "coração cheio", "com amigos para a vida toda e vinho, claro!" e passou ainda pela Quinta da Pacheca, em Lamego: "Um dos lugares que mais amo!".

Mais sobre