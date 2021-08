Giovanna Ewbank espalha ousadia em praias algarvias

06:00

Carolina Cunha

A viver em Portugal há cerca de um mês, Giovanna Ewbank e o marido, Bruno Gagliasso, rumaram ao Sul do País para desfrutar das praias algarvias. Na conta pessoal de Instagram, a atriz brasileira partilhou fotografias na zona de Albufeira, captadas pelo companheiro. "Quando o meu marido vem para o Algarve e eu tenho fotos para postar", escreveu a atriz e apresentadora na legenda das fotos em que surge com um biquíni reduzido.Além do bronze dourado, as suas curvas provocadoras não passaram despercebidas aos fãs, que elogiam a sua boa forma física após ter sido mãe. "Que mamã maravilhosa", escreveu um dos internautas.A mudança para Portugal aconteceu devido aos novos projetos profissionais de Bruno Gagliasso, que faz parte do elenco de uma nova série da Netflix, que está a ser gravada entre Espanha e Portugal. Ainda assim, o casal garante que não esquece o Brasil. "Não abandono o Brasil por nada deste Mundo. Estou a passar uma temporada em Espanha e Portugal, mas eu volto", descansou Bruno Gagliasso os fãs numa conversa com estes.