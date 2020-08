Giovanna Ewbank mostra rosto do filho recém-nascido e faz as delícias dos seguidores

Giovanna Ewbank foi mãe no passado mês de julho de um menino, Zyan. Na última terça-feira, dia 11 de agosto, a atriz brasileira mostrou pela primeira vez o rosto do filho recém-nascido nas redes sociais e fez as delícias dos seguidores.

"Nem sei o que dizer… só sentir. Amo-te, meu pinguinho", escreveu na legenda da fotografia em que surge a agarrar o menino, mostrando o rosto do bebé.

A fotografia fez as delícias dos seguidores, que não hesitaram em tecer rasgados elogios ao bebé: "Que perfeição", "Coisinha linda", "Que amor" ou "O meu coração não aguenta", são alguns dos comentários que se podem ler.

Zyan é o primeiro filho biológico de Giovanna com o ator Bruno Gagliasso, sendo que o casal tem dois filhos adotados: Títi, de sete anos, e Bless, de seis.

Recorde-se que o Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão casados há dez anos.