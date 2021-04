Gisela João conta que só aceitou o convite de Cristina Ferreira para o 'All Together Now' por dinheiro

Nem penso nas polémicas, tenho mais que fazer. Tenho plena noção que por ser assim meio desbocada é muito apetecível convidarem-me. [Mas] quando recebi este convite, não queria aceitar", garante.



Em tempos de pandemia e com os espetáculos cancelados, Gisela João reconhece que a única opção foi aceitar ser jurada do programa da TVI. "Estou há um ano sem trabalho. Isto é trabalho, alguém me está a pagar, e eu tenho contas".



Em entrevista a Manuel Luís Goucha, a cantora já tinha revelado que não gosta de ser capitã. Mas, no episódio do podcast aprofundou que só aceitou esse papel por saber que não estava sozinha. "Aceito porque percebo e é-me garantido que a decisão não está em mim, são 100 pessoas diferentes".





Gisela João é a presidente do júri do 'All Together Now', na TVI, e tem dado muito que falar devido às suas intervenções polémicas, justificadas com o facto de ter "o coração na boca".