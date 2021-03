Gisela João defende Cristina Ferreira: "É importante haver mulheres em posições de liderança e que causem tumulto"

Fadista é a líder do painel de jurados do programa apresentado por Cristina Ferreira, 'All Together Now'

24 mar 2021 • 17:27

"É a melhor presidente de jurados que podíamos arranjar".

Gisela João foi escolhida por Cristina Ferreira para ser a representando do painel de jurados do programa de domingo à noite da TVI, o 'All Together Now'. A fadista sente-se lisonjeada com a aposta e faz questão de defender a diretora de Ficção e Entretenimento das críticas constantes que recebe.", começou por dizer em entrevista à 'Nova Gente'.A fadista reforça a importância da posição de Cristina Ferreira e enaltece o seu percurso profissional. "".Cristina Ferreira também valoriza a artista e, na apresentação do concurso de talentos afirmou: