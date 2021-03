Gisela João: postura ousada e sedutora sem preconceitos Fadista protagoniza cenas escaldantes em novo videoclipe com mulher misteriosa. Livre de tabus, a artista revela lado mais atrevido e sedutor.

14 mar 2021 • 19:41

Carolina Cunha

Com 37 anos, Gisela João faz por mostrar cada vez mais o seu lado ousado e provocador. Numa fase positiva a nível profissional, como presidente dos jurados do ‘All Together Now’ (TVI), a fadista lançou o seu mais recente tema, ‘Louca’. Um novo projeto que deixa em evidência todo o seu erotismo e sedução num videoclipe em que a cantora aparece com outra mulher.

Sem tabus, Gisela protagoniza cenas de pura paixão, com abraços e carinhos com uma mulher misteriosa. Um projeto diferente do que já apresentou e que espelha o seu à vontade com a sexualidade. Além do ambiente de sedução, a cantora surge em lingerie e deixa em evidência a sua boa forma física.



Sem pudores com o sexo

Esta não é a primeira vez que Gisela mostra o seu lado atrevido e mente aberta em relação aos temas mais eróticos. Recentemente, a artista revelou que é adepta de brinquedos sexuais e que experimentou um durante uma viagem de avião. "Nos meus anos, uma amiga ofereceu-me um óleo feito a partir da folha de canábis. Dá descontração e calores. É muito bom. Pões na ‘pombinha’. É muito fixe", revelou Gisela sobre a sua vida íntima.

