Gisela João reage às críticas: "Tenho o coração na boca"

Fadista tem sido arrasada pela sua prestação no 'All Together Now'

10:56

Nos últimos dias,tem estado debaixo de fogo devido à sua participação como capitã do, na TVI. Em causa estão os comentários que tem feito durante o programa e principalmente um bate-boca que teve com o colega Zé Manel. Os dois não estavam de acordo com a continuação de um concorrente na competição e acabaram por discutir., atirou a fadista.Rapidamente, as redes sociais reagiram ao comentário da fadista. Ex-concorrentes da 'Casa dos Segredos' arrasaram Gisela João por ter tentado inferiorizar os reality shows Esta quarta-feira, 31 de março, a nova aposta de Cristina Ferreira colocou um ponto final nas críticas de que tem sido alvo., começou por afirmar., respondeu durante a conversa com Manuel Luís Goucha no seu programa 'Goucha', na estação de Queluz de Baixo.A fadista confessa que é muito verdadeira e que, por isso, é tão emocional nas escolhas que faz no programa.", garante.Ainda na conversa, Gisela João confessa que não gosta de ser a capitã do 'All Together Now'., conta.