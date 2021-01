Gisela Serrano critica postura de Helena Isabel: "Ela é muito arrogante"

Helena Isabel, que acusou Sandrina de nunca "exprimir uma opinião".



"A Helena está errada, porque as pessoas não são iguais. Tu tens de ter a tua essência e a tua essência não muda por um jogo. A Sandrina não sabe ser de outra forma, a Sandrina dá opinião, diz que não gosta, ela impõe quando tem de se impor", começou por dizer.



"A Helena está completamente errada, eu não gosto por vários motivos: a postura dela desde o início, tudo o que ela já falou. Não gosto da Helena, não gosto dela como pessoa, ela diz muitas vezes que não está a jogar, então está a fazer o quê? Ela é muito arrogante quando as pessoas têm uma opinião completamente diferente daquilo que ela quer ouvir", afirmou.



"A Helena não tem razão, o Quinaz esteve muito bem, gostei muito da postura dele em defesa da Sandrina", atirou, referindo-se ao facto de Gonçalo Quinaz ter consolado a concorrente quando esta desatou a chorar ao ouvir a opinião de Helena Isabel.



Veja aqui o vídeo:

Comentadora do 'Big Brother - Duplo Impacto' não poupou nas críticas à concorrente.

foi uma das comentadoras que marcaram presença no 'Extra' do, esta quarta-feira. À conversa com a apresentadorae os restantes comentadores,