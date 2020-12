Gisele Bündchen coloca mansão de luxo à venda por 14 milhões de euros Supermodelo e o marido, tom Brady, pretendem transformar a propriedade na Florida, nos EUA, numa casa ecológica

Gisele Bündchen coloca mansão de luxo à venda por 14 milhões de euros

20 dez 2020 • 18:57

Miguel Azevedo

Gisele Bündchen e Tom Brady compraram uma mansão exclusiva, na Flórida, nos EUA, por 14 milhões de euros. Como vizinhos terão a filha de Donald Trump, Ivanka e o seu marido, o empresário Jared Kushner.

Segundo o ‘Page Six’, a supermodelo, de 40 anos, e a estrela do futebol americano, de 43, tencionam, no entanto, fazer grandes remodelações na propriedade. A ideia, de acordo com aquela publicação, é demolir a estrutura atual do local e erguer uma mansão ecológica construída como a que possuíam anteriormente em Brentwood, na Califórnia, antes de a venderem para o músico Dr. Dre. "Eles gostam de construir a partir do zero", disse uma fonte sobre o casal que atualmente é dono de um apartamento em Manhattan de 35 milhões de euros e procura também uma mansão em Los Angeles.

Gisele e Tom são pais de Benjamin, de 11 anos, e de Vivian, de oito; sendo que Brady é ainda pai John Edward Thomas, de 13 anos.

Mais sobre

artigos relacionados