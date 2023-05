Gisele Bündchen e amizade com Shakira São famosas, milionárias, estão separadas e vivem sozinhas com os filhos em Miami.

Gisele Bundchen

01:30

O que é que Gisele Bündchen e Shakira têm em comum? Muita coisa. São famosas, milionárias, estão separadas e vivem sozinhas com os filhos em Miami. E agora também são amigas. A modelo brasileira, de 42 anos, e a cantora colombiana, de 46, foram vistas a jantar com os filhos num restaurante japonês, em Miami Beach, EUA. Recorde-se que Gisele é mãe de Benjamin e Vivian, de 12 e 9 anos, com Tom Brady, enquanto Shakira tem Milan e Sasha, de 10 e oito, com Gerard Piqué.

Mais sobre