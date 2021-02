Gisele Bündchen e Tom Brady: O casal que vale milhões

untos, formam o par perfeito. Aos 40 anos, Gisele Bündchen continua a ser uma das mulheres mais belas do Mundo e é uma empresária de sucesso.Já Tom Brady, 43, conquistou recentemente sua a sétima vitória no Super Bowl (final do campeonato de futebol americano), um feito inédito que o torna num dos atletas mais valiosos do planeta. Juntos, os dois somam uma fortuna superior a 500 milhões de euros.A celebrar 12 anos de casamento, Gisele e Tom têm uma relação marcada por altos e baixos. Por várias vezes pensou-se que o casal estava à beira do divórcio mas, não se sabe bem como, conseguiu sempre contornar os problemas e permanecer junto ao lado dos dois filhos, Benjamin, de 11 anos, e Vivian, de 8. Tom é ainda pai de John, de 13, fruto da sua relação com a atriz Bridget Moynahan.Gisele e Tom conheceram-se em dezembro de 2006, num encontro às cegas marcado por um amigo comum, e dizem que foi. Começaram logo a namorar, mas dois meses depois descobriu-se que Moynaghan, ex-namorada do jogador, esperava um filho dele., disse a modelo no seu livro de memórias, ‘Lessons: My Path to a Meaningful Life’.Escusado será dizer que os dois continuaram juntos, acabando por casar em 2009, depois de Tom pedir Gisele em casamento a bordo do seu jato privado, que mandou decorar com quatro dúzias de rosas e champanhe."Ele tem um coração puro", disse sobre o marido à ‘Vanity Fair’, acrescentando que é "muito dedicado à família". Defensora de um estilo de vida natural, Gisele pratica ioga e mantém uma alimentação biológica , acompanhada de perto por um nutricionista e um chef particular. A ex-top model orgulha-se de ambos os filhos terem nascido em casa, apesar dos alertas dos médicos.