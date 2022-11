Gisele Bündchen e Tom Brady preparam divisão do património

Uma semana após o anúncio do divórcio, Gisele Bündchen e Tom Brady iniciaram o processo de partilha de bens. Um acordo pré-nupcial, assinado em 2009, simplifica o processo, uma vez que foi estabelecido um regime de separação de bens. O único ponto de discussão será a divisão dos imóveis adquiridos ao longo dos 13 anos de casamento.Para já, Tom Brady fica com a luxuosa mansão de Indian Creek, em Miami (EUA), avaliada em mais de 17 milhões de euros. Gisele fica com a residência de férias na Costa Rica e uma propriedade em Miami Beach avaliada em dois milhões. Por definir fica uma mansão nas Bahamas e um apartamento em Nova Iorque.

Recorde-se que o casal, que tem dois filhos e que esteve este verão a passar férias na Comporta, confirmou a separação no mês passado.