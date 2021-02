Gisele Bündchen e Tom Brady trocam declarações apaixonadas: “Não há nada que eu ame mais” Casal tem dois filhos em comum e mostra-se muito apaixonado.

Gisele Bündchen e Tom Brady são um dos casais mais acarinhados entre os famosos. Juntos há mais de uma década, o jogador de futebol americano e a supermodelo assinalaram o 12º aniversário de casamento de forma especial, com a troca de declarações de amor nas redes sociais.



“Feliz aniversário, meu amor! Não acredito que já passaram 12 anos! Já passámos por tantas coisas e crescemos muito juntos. Não há nada que eu ame mais do que você e a nossa família e não há ninguém com quem eu prefira compartilhar a minha vida do que com você! Te amo!”, escreveu a brasileira. O atleta retribuiu os mimos. “Sou abençoado. És a pessoa mais querida e determinada que conheço. E o melhor exemplo para os nossos filhos.”

