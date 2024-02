Gisele Bundchen já não esconde novo namorado

Gisele Bundchen já não esconde que está novamente apaixonada. o eleito é o seu treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente, com quem terá começado a namorar em junho do ano passado.

Segundo o jornal 'The New York Post' a brasileira foi vista em clima de aceso romance, a beijar o treinador no São Valentim, dia dedicado aos namorados.

A testemunha, citada pelo jornal, assegurou: "Eles estão profundamente apaixonados".

Esta foi a primeira vez que alguém presenciou um envolvimento mais íntimo entre ambos, embora o casal se tenha tornado inseparável desde que a modelo se separou de Tom Brady.



Por várias vezes foram fotografados juntos em cenários quotidianos - num supermercado na Costa Rica, a almoçar com os filhos da modelo, Benjamin e Vivian, no aeroporto, a treinar juntos e a andar a Cavalo - mas nunca tinham sido flagrados num momento mais romântico.

"Eles estão a ir devagar. Começaram como grandes amigos primeiro. Ela é muito reservada e quer manter as coisas discretas enquanto se conhecem melhor um ao outro", revelou, por seu turno, uma fonte à revista 'People'.

Também segundo a publicação, o instrutor de jiu-jitsu foi um "grande apoio" para a manequim quando esta teve de enfrentar o divórcio, após 13 anos de casamento.