Gisele Bundchen mostra casa de sonho de 30 milhões

Acasa de, localizada em Boston, nos Estados Unidos da América, continua à procura de um novo dono!O casal colocou à venda a mansão em agosto de 2019 mas dois meses depois reduziu o valor estando atualmente avaliada em 30 milhões de euros.Num vídeo partilhado pelo site da imobiliária é possível conhecer ao pormenor o interior da casa da modelo internacional, que classifica a mansão como uma "obra de arte única".A propriedade foi construída em 2015 e tem uma garagem coberta com capacidade para três carros e estacionamento exterior para 20 veículos.A mansão tem cinco quartos, sala de jantar, escritório, cozinhas, spa e ginásio, decoradas com requinte. Para além do mais, tem ainda um anexo que funciona como uma casa de hóspedes e a sala de ioga da modelo brasileira.