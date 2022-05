Gisele Bundchen evoca trauma do topless Ex-modelo brasileira diz que desfilar sem soutien aos 18 anos até a fez chorar.

Gisele

01:30

Ana Maria Ribeiro

A modelo brasileira Gisele Bundchen despediu-se das passarelas com apenas 34 anos, mas aos 41 ainda não esqueceu alguns dos traumas que a profissão lhe deixou. No livro ‘Lessons: My Path to a Meaningful Life’ (lições, o meu percurso a caminho de uma vida com sentido, em tradução literal), recordou um dos piores: quando, num desfile de Alexander McQueen, teve de usar um top que lhe deixava o peito à mostra. Tinha 18 anos. "Até chorei", escreveu. "Não conseguia deixar de pensar nos meus pais, e no quão dececionados e envergonhados iam ficar, quando me vissem."



A manequim, que é casada com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, de quem tem dois filhos, vive agora consagrada à família.

Mais sobre