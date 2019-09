Glamour à solta na passadeira vermelha dos Emmy Awards

01:30

A semifinal da 47ª edição dos International Emmy Awards, que decorreu sexta-feira, dia 13, no antigo Museu dos Coches, em Lisboa, contou com dezenas de figuras públicas.Antes do jantar em que se ficou a saber quais são as séries e novelas portuguesas candidatas ao cobiçado galardão internacional, Sofia Ribeiro brilhou no evento com um vestido de princesa, dois anos depois de, na mesma gala, ter aparecido, pela primeira vez em público, com o cabelo curtinho, por estar a lutar contra um cancro na mama.Além de Sofia Ribeiro, arrasaram ainda na passadeira vermelha dos Emmy Awards Oceana Basílio, Dânia Neto (oito meses após ter sido mãe), Carolina Loureiro, Diana Chaves, Rita Pereira, Carolina Patrocínio e Sónia Araújo.