Glamour beleza, brilho e ousadia nos Grammys Latinos

Decorreu na noite de quinta-feira a 23ª edição dos Grammys Latinos. Numa festa cheia de elegância e glamour, destacaram-se alguns grandes nomes da música latina, que desfilaram na passadeira vermelha da arena Michelob Ultra, em Las Vegas, nos Estados Unidos.Numa cerimónia em que o inglês não foi a língua mais falada, os apresentadores foram Anitta, Luis Fonsi, Thalia e Laura Pausini.Entre os vencedores das 53 categorias, destacam-se Bad Bunny, Ludmilla e Rosalía, que venceu o prémio mais importante da noite: o Melhor Álbum de 2022.No entanto, o grande galardoado da noite foi Jorge Drexler, o cantor uruguaio que arrecadou sete Grammys. Nesta edição, foram homenageadas ainda as cantoras brasileiras Marília Mendonça, que morreu em 2021, com a indicação póstuma para a categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, e Gal Costa, que morreu no início deste mês.