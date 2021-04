Glamour e brilho virtual em noite de prémios de Hollywood

Devido à pandemia, a 27ª edição dos Prémios dos Sindicato de Atores de Hollywood realizou-se exclusivamente online, com as estrelas nomeadas a posarem com vestidos glamorosos diretamente dos jardins das suas mansões, nos Estados Unidos, e a receberem os tão desejados galardões no conforto do lar.



É mais uma entrega de prémios internacional marcada pela ausência de passadeira vermelha.Devido à pandemia, a 27ª edição dos Prémios dos Sindicato de Atores de Hollywood realizou-se exclusivamente online, com as estrelas nomeadas a posarem com vestidos glamorosos diretamente dos jardins das suas mansões, nos Estados Unidos, e a receberem os tão desejados galardões no conforto do lar.

No entanto, não faltaram looks elegantes, com as atrizes Nicole Kidman, Gillian Anderson, Kaley Cuoco e Kerry Washington a serem consideradas das mais elegantes da cerimónia.





Estrelas distinguidas



No total, 13 estatuetas foram entregues, com os vencedores a demonstrarem emoção pelo momento de conquista. Anya Taylor-Joy foi uma das premiadas pelo seu papel na série ‘Gambito de Dama’, da Netflix, assim como Gillian Anderson, distinguida pela sua participação em ‘The Crown’, onde vestiu a pele da antiga primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.





O evento serve de antecipação para a cerimónia mais aguardada do ano, os Óscares, que se realiza a 26 de abril. A expectativa é grande em relação às condições em que a grande gala irá acontecer, devido à pandemia. Para já, sabe-se apenas que irá haver mais do que um palco da cerimónia, que irá decorrer não só nos EUA mas também em duas cidades europeias.