Glamour em noite à Benfica

Apenas quatro dias depois da conquista do título em pleno Estádio da Luz, a equipa do Benfica voltou a pisar o relvado, mas desta feita o da Quinta da Bellavista, na Trafaria, para o jantar comemorativo do 37º título nacional de futebol.A noite contou com cerca de 600 pessoas, entre as quais todo o plantel do Benfica, a equipa técnica, direção e vários convidados. As únicas ausências foram mesmo as de Gedson Fernandes, Jota e Florentino, que estão na Polónia ao serviço da seleção de sub-20. Mas nem só os futebolistas se fizeram notar. Em destaque estiveram também as namoradas e as mulheres dos craques do Benfica, que acabaram por transformar a festa numa noite de beleza e glamour.As mais notadas foram mesmo a cantora April Ivy, namorada do central Rúben Dias, a suíça Amina Basic, a sensual namorada do avançado Haris Seferovic, e a ex-manequim Magali Aravena, a companheira de Salvio. Quem compareceu já em excelente forma foi também Maria de Barros, mulher de Pizzi, que há menos de dois meses deu à luz o segundo filho.Este foram os últimos festejos do título. Os jogadores do Benfica seguem agora para um período de férias.No jantar de comemoração do campeonato pelo Benfica, não foram apenas os jogadores e equipa técnica que marcaram presença, mas também vários rostos famosos que são adeptos dos encarnados. Entre os presentes, destaque para o casal Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes e também para o ator Lourenço Ortigão.