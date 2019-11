Glamour na gala Dragões de Ouro

Com um decote acentuado, brilho e muita confiança, a mulher de Mateus Uribe captou as atenções na passadeira azul da Gala Dragões de Ouro, que decorreu na noite de quinta-feira, no Porto.Esta foi a primeira vez que Cindy Alvarez Garcia, de 30 anos, surgiu publicamente depois da polémica festa de aniversário, no dia 9, durante a qual filmou o marido e outros jogadores do FC Porto a divertirem-se já fora de horas e partilhou nas redes sociais.Apesar de ter apagado os vídeos de imediato, estes acabaram por circular nas redes sociais e nos fóruns portistas, e os jogadores envolvidos foram castigados.Depois disso, e tal como denunciou no Instagram, Cindy recebeu várias ameaças e viu serem criadas contas falsas nas redes sociais com o objetivo de a denegrir. No entanto, nesta aparição, a empresária mostrou-se sem medos e divertida.Também o futebolista aproveitou a ocasião para deixar claro que se mantém mais unido do que nunca à companheira e que esta polémica não deixou marcas. "Sempre a brilhar. Amo-te", escreveu na legenda da imagem em que aparece a posar ao lado de Cindy na chegada ao evento.Pinto da Costa também esteve em destaque e desfilou com a companheira, Cláudia Campo, assim como outros nomes ligados ao clube, que foram ofuscados pelas caras-metade.Joana Pinto da Costa mostrou-se radiante ao lado do marido, Vítor Martins, na Gala dos Dragões de Ouro. A gestora e o treinador-adjunto do FC Porto B estão prestes a cumprir um desejo antigo: serem pais pela primeira vez. No evento, a filha de Jorge Nuno Pinto da Costa já exibiu orgulhosa a sua barriguinha de quatro meses. O irmão da jovem, Alexandre, também esteve presente.Ao contrário das edições anteriores, Iker Casillas surgiu sozinho na gala. A companheira, Sara Carbonero, preferiu resguardar-se dos olhares públicos, numa altura em que se encontra a recuperar dos tratamentos a que teve que se submeter para combater um cancro nos ovários.